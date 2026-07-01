Conférence de Gérard Millet Deng Xiaoping, père de la modernisation Salle communale Crépon

Informations pratiques

Crépon

Conférence de Gérard Millet Deng Xiaoping, père de la modernisation

Salle communale 3 route de Creully Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Gérard Millet, ancien président de la Chambre de Commerce Française de Hong Kong, présente sa conférence Deng Xiaoping (1904-1997), Le prère de la modernisation chinoise .

Gérard Millet, ancien président de la Chambre de Commerce Française de Hong Kong, présente sa conférence Deng Xiaoping (1904-1997), Le prère de la modernisation chinoise . .

Salle communale 3 route de Creully Crépon 14480 Calvados Normandie +33 2 31 22 24 24

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English : Conférence de Gérard Millet Deng Xiaoping, père de la modernisation

Gérard Millet, former president of the French Chamber of Commerce in Hong Kong, is giving a lecture entitled ‘Deng Xiaoping (1904–1997), the father of China’s modernisation’.

L’événement Conférence de Gérard Millet Deng Xiaoping, père de la modernisation Crépon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gold Beach