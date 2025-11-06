Conférence de Gérôme Truc : Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Conférence de Gérôme Truc : Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris jeudi 6 novembre 2025.

Un livre de plus sur la banlieue ? Pour dénoncer son » communautarisme » et son » séparatisme » ? Pour célébrer sa » diversité » et son » dynamisme » ? Non. À rebours des clichés, une enquête patiente menée pendant dix ans par Fabien Truong et Gérôme Truc dans la foulée des attentats de 2015, à Grigny, ville » la plus pauvre de France » – qui est aussi celle du » terroriste de l’Hyper Cacher « .

Au plus près des personnes et des faits, Grands ensemble éclaire d’un nouveau jour le rapport des quartiers populaires aux attentats islamistes et, de là, la vie ordinaire de leurs habitantes et habitants, à l’épreuve des violences qui pèsent structurellement sur leur quotidien : celles des trafics et de la police, mais aussi de l’exploitation, de la pauvreté, du racisme, du virilisme et de la stigmatisation. À l’épreuve aussi des blessures intimes et des combats communs.

Comment tient-on dans ces conditions ? Qu’induit le fait de vivre en se sachant scruté par les médias, pointé du doigt quand un voisin bascule dans le terrorisme ? Pourquoi les conditions de vie dans ces quartiers ne cessent-elles de se dégrader, alors qu’une large part de leur population parvient à trouver sa place dans la société ?

Les réponses apportées ici épousent le rythme et les contours de multiples trajectoires entrecroisées. Des vies qui rappellent que la pauvreté et la marginalisation engendrent solidarités mais aussi rivalités, pavant la voie à un rapport au monde où le ressentiment coexiste avec l’espoir et la joie.

Gérôme Truc est chargé de recherche au CNRS depuis 2016. Spécialisé en sociologie morale et politique, ses recherches portent principalement sur les réactions sociales aux attaques terroristes et les processus de mémorialisation de ces attaques dans les sociétés occidentales.

Il est notamment l’auteur de Sidérations, une sociologie des attentats, paru aux Puf dans la collection « Le lien social » (2016), et publié en anglais chez Polity Press sous le titre Shell Shocked : the social response to terrorist attacks (2018).

Il a coordonné, de 2016 à 2018, le projet REAT, soutenu par le comité « Attentats-Recherche » du CNRS, et participe au programme de recherche interdisciplinaire CNRS/INSERM « 13-Novembre ».

Depuis 2021, il est également le conseiller recherche de l’équipe chargée de concevoir le musée-mémorial du terrorisme

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/