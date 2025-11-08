Conférence de Gilles Séraphin Puy-l’Évêque

Conférence de Gilles Séraphin Puy-l’Évêque samedi 8 novembre 2025.

Conférence de Gilles Séraphin

Puy-l’Évêque Lot

Participation libre

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Conférence de Gilles Séraphin, Architecte du Patrimoine et archéologue Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .

Conférence organisée par l’Association Puy-L’Evêque Patrimoine

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 63 41 42 40

English :

Lecture by Gilles Séraphin, Heritage Architect and archaeologist: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .

Organized by the Association Puy-L’Evêque Patrimoine

German :

Vortrag von Gilles Séraphin, Architekt des Kulturerbes und Archäologe: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire (Puy-l’Évêque im Mittelalter Der Ort und sein Gebiet).

Vortrag organisiert von der Association Puy-L’Evêque Patrimoine (Verein für das Kulturerbe von Puy-L’Evêque)

Italiano :

Conferenza di Gilles Séraphin, architetto e archeologo del patrimonio: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .

Organizzata dall’Associazione Puy-L’Evêque Patrimoine

Espanol :

Conferencia de Gilles Séraphin, Arquitecto del Patrimonio y arqueólogo: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .

Organizada por la Asociación Puy-L’Evêque Patrimoine

