Conférence de Gilles Séraphin Puy-l’Évêque samedi 8 novembre 2025.
Puy-l’Évêque Lot
Participation libre
Début : 2025-11-08 15:00:00
Conférence de Gilles Séraphin, Architecte du Patrimoine et archéologue Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .
Conférence organisée par l’Association Puy-L’Evêque Patrimoine
Conférence organisée par l’Association Puy-L’Evêque Patrimoine.
Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 63 41 42 40
English :
Lecture by Gilles Séraphin, Heritage Architect and archaeologist: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .
Organized by the Association Puy-L’Evêque Patrimoine
German :
Vortrag von Gilles Séraphin, Architekt des Kulturerbes und Archäologe: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire (Puy-l’Évêque im Mittelalter Der Ort und sein Gebiet).
Vortrag organisiert von der Association Puy-L’Evêque Patrimoine (Verein für das Kulturerbe von Puy-L’Evêque)
Italiano :
Conferenza di Gilles Séraphin, architetto e archeologo del patrimonio: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .
Organizzata dall’Associazione Puy-L’Evêque Patrimoine
Espanol :
Conferencia de Gilles Séraphin, Arquitecto del Patrimonio y arqueólogo: Puy-l’Évêque Médiévale Le Bourg et son Territoire .
Organizada por la Asociación Puy-L’Evêque Patrimoine
