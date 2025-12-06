Conférence de GILT Micro-Folie Le Pouliguen
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
En parallèle de son exposition, l’artiste GILT nous raconte l’art de l’unique trait de pinceau, de la calligraphie à l’art moderne. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
