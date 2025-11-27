Conférence de Gwenaëlle ABOVILIER Salle Avel Dro Plozévet
Conférence de Gwenaëlle ABOVILIER Salle Avel Dro Plozévet jeudi 27 novembre 2025.
Conférence de Gwenaëlle ABOVILIER
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Sur son parcours de journaliste. .
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 77 26 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence de Gwenaëlle ABOVILIER Plozévet a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Destination Pays Bigouden