Conférence de Gwenola Furic « Les albums de famille, quelle(s) histoire(s)! » à la galerie Méandres Huelgoat vendredi 11 juillet 2025.

27 rue du Pouly Huelgoat Finistère

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

En écho à l’exposition Au bord des fleuves qui vont, méandres propose une conférence-conversation avec Gwenola Furic

Les albums de famille, quelle(s) histoire(s) !

vendredi 11 juillet, 18h30, entrée libre

Le roman familial, la compilation d’images affectives, la légende ou l’absence de légende, la lecture sociologique, l’intime, le paraître, l’ordre ou le désordre, la trace, le bonheur, la norme… l’album de famille, c’est tout ça, et bien d’autres choses encore. Quand cet objet à la fois si personnel et si universel est-il apparu, et comment a-t-il évolué au cours du temps, que devient-il à l’ère du numérique, à qui appartient-il ?

Gwenola Furic est photographe et spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie (Arles, 1997) et du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (2002). (https://gwenola-furic.jimdofree.com/)

Au bord des fleuves qui vont

Carolle Bénitah, Lise Dua, Célia Muller, Emma Seferian

du 28 juin au 31 août 2025

du mercredi au dimanche & jours fériés

de 14h à 18h30 .

27 rue du Pouly Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 9 84 46 88 89

