Conférence de Hervé Le Gall « Marie-Louise Le Bozec plutôt mourir que collaborer » Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

Conférence de Hervé Le Gall « Marie-Louise Le Bozec plutôt mourir que collaborer » Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan dimanche 14 septembre 2025.

Conférence de Hervé Le Gall « Marie-Louise Le Bozec plutôt mourir que collaborer »

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Dans cette conférence, Hervé Le Gall propose de plonger dans le parcours de la résistante bretonne Marie-Louise Le Bozec.

Marie-Louise Le Bozec fait partie de la catégorie des déportés résistants précoce. Arrêtée en août 1941, elle a d’abord connu les prisons puis les camps de concentration et leurs kommandos de travail. Fidèle à ses idées elle refusera toujours de travailler pour l’effort de guerre allemand et sera libérée peu de temps avant la fin de la guerre.

Réservation conseillée.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence de Hervé Le Gall « Marie-Louise Le Bozec plutôt mourir que collaborer » Saint-Connan a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh