CONFÉRENCE DE JACQUES BRAU Cazeaux-de-Larboust jeudi 7 août 2025.

ÉGLISE SAINTE-ANNE Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne

17:30:00

18:00:00

2025-08-07

Sur le thème « Des peintures murales (15e siècle) aux retables et tabernacles baroques (18e siècle) des églises des vallées pyrénéennes ».

Libre participation au bénéfice de l’association Les Amis de l’église de Cazeaux-de-Larboust ». .

ÉGLISE SAINTE-ANNE Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

English:

On the theme « From 15th-century wall paintings to 18th-century Baroque altarpieces and tabernacles in Pyrenean valley churches ».

German:

Zum Thema « Von den Wandmalereien (15. Jahrhundert) zu den barocken Altarbildern und Tabernakeln (18. Jahrhundert) in den Kirchen der Pyrenäentäler ».

Italiano:

Sul tema « Dalle pitture murali del XV secolo alle pale d’altare e ai tabernacoli barocchi del XVIII secolo nelle chiese delle valli pirenaiche ».

Espanol:

Sobre el tema « De las pinturas murales del siglo XV a los retablos y sagrarios barrocos del siglo XVIII en las iglesias de los valles pirenaicos ».

