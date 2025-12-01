Conférence de Jean Albert CHEVILLON & dédicace de son livre primé Le premier chalque de la Marseille grecque Valréas

Conférence de Jean Albert CHEVILLON & dédicace de son livre primé Le premier chalque de la Marseille grecque

Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les adhérents

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20

Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

English :

Lecture by Jean Albert CHEVILLON & signing of his award-winning book Le premier chalque de la Marseille grecque

German :

Vortrag von Jean Albert CHEVILLON & Signierung seines preisgekrönten Buches Le premier chalque de la Marseille grecque (Der erste Chalk der griechischen Marseille)

Italiano :

Conferenza di Jean Albert CHEVILLON e firma del suo libro pluripremiato Le premier chalque de la Marseille grecque (La prima barca greca di Marsiglia)

Espanol :

Conferencia de Jean Albert CHEVILLON y firma de su premiado libro Le premier chalque de la Marseille grecque (El primer barco griego de Marsella)

