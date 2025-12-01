Conférence de Jean Albert CHEVILLON & dédicace de son livre primé Le premier chalque de la Marseille grecque Valréas
Conférence de Jean Albert CHEVILLON & dédicace de son livre primé Le premier chalque de la Marseille grecque
Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les adhérents
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-20
Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com
English :
Lecture by Jean Albert CHEVILLON & signing of his award-winning book Le premier chalque de la Marseille grecque
German :
Vortrag von Jean Albert CHEVILLON & Signierung seines preisgekrönten Buches Le premier chalque de la Marseille grecque (Der erste Chalk der griechischen Marseille)
Italiano :
Conferenza di Jean Albert CHEVILLON e firma del suo libro pluripremiato Le premier chalque de la Marseille grecque (La prima barca greca di Marsiglia)
Espanol :
Conferencia de Jean Albert CHEVILLON y firma de su premiado libro Le premier chalque de la Marseille grecque (El primer barco griego de Marsella)
