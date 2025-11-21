Conférence de Jean-Albert Chevillon sur la monnaie de Massalia Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

Jean-Albert Chevillon, chercheur, numismate, présente son ouvrage sur la monnaie de Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Jean-Albert Chevillon, researcher and numismatist, presents his book on the coinage of Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .

German :

Jean-Albert Chevillon, Forscher, Numismatiker, stellt sein Werk über die Münze von Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications vor.

Italiano :

Jean-Albert Chevillon, ricercatore e numismatico, presenta il suo lavoro sulla moneta di Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .

Espanol :

Jean-Albert Chevillon, investigador y numismático, presenta su trabajo sobre la moneda de Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .

