Conférence de Jean-Albert Chevillon sur la monnaie de Massalia Médiathèque Intercommunale Montélimar vendredi 21 novembre 2025.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Jean-Albert Chevillon, chercheur, numismate, présente son ouvrage sur la monnaie de Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Jean-Albert Chevillon, researcher and numismatist, presents his book on the coinage of Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .
German :
Jean-Albert Chevillon, Forscher, Numismatiker, stellt sein Werk über die Münze von Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications vor.
Italiano :
Jean-Albert Chevillon, ricercatore e numismatico, presenta il suo lavoro sulla moneta di Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .
Espanol :
Jean-Albert Chevillon, investigador y numismático, presenta su trabajo sobre la moneda de Massalia Le premier chalque de la Marseille grecque et ses implications .
L’événement Conférence de Jean-Albert Chevillon sur la monnaie de Massalia Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération