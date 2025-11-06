Conférence de Jean Bazaine aux oeuvres de la Donation Patt, le langage de la couleur dans l’art moderne cheminements croisés animée par Catherine Koenig. Espace Gandhi Audincourt

Conférence de Jean Bazaine aux oeuvres de la Donation Patt, le langage de la couleur dans l’art moderne cheminements croisés animée par Catherine Koenig.

Espace Gandhi 77 Grande Rue Audincourt

Conférence de Jean Bazaine aux oeuvres de la Donation Patt, le langage de la couleur dans l’art moderne cheminements croisés animée par Catherine Koenig.

Jeudi 6 novembre à 18h à l’espace Gandhi à Audincourt.

Places limitées inscriptions au 03 81 36 37 47 ou centredart@audincourt.fr .

Espace Gandhi 77 Grande Rue Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 47 centredart@audincourt.fr

