Conférence de Jean Claude METTEFEU Hôtel UNIVERS Montluçon

Conférence de Jean Claude METTEFEU

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Conférence de Jean Claude METTEFEU.

Hôtel UNIVERS 38 avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 33 47

English :

Conference of Jean Claude METTEFEU.

German :

Vortrag von Jean Claude METTEFEU.

Italiano :

Conferenza di Jean Claude METTEFEU.

Espanol :

Conferencia de Jean Claude METTEFEU.

L’événement Conférence de Jean Claude METTEFEU Montluçon a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme