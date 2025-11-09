Conférence de Jean Claude METTEFEU Hôtel UNIVERS Montluçon
Conférence de Jean Claude METTEFEU Hôtel UNIVERS Montluçon dimanche 9 novembre 2025.
Conférence de Jean Claude METTEFEU
Hôtel UNIVERS 38 avenue Marx Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Conférence de Jean Claude METTEFEU.
.
Hôtel UNIVERS 38 avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 33 47
English :
Conference of Jean Claude METTEFEU.
German :
Vortrag von Jean Claude METTEFEU.
Italiano :
Conferenza di Jean Claude METTEFEU.
Espanol :
Conferencia de Jean Claude METTEFEU.
L’événement Conférence de Jean Claude METTEFEU Montluçon a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme