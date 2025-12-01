Conférence de Jean-Luc Barbier PRESSORIA Aÿ-Champagne

Conférence de Jean-Luc Barbier

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne

19 décembre 2025 à 18h30

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence animée par Jean-Luc Barbier autour de son livre En Champagne et ailleurs. Interprofession et appellation, récit d’une épopée mémorable le vendredi 19 décembre 2025 à 18h30 chez Pressoria.

Dans son ouvrage, Jean-Luc Barbier évoque sans détour les coulisses de l’organisation champenoise et raconte avec passion le combat inlassable pour assurer la protection de l’appellation Champagne. Un récit palpitant rempli d’anecdotes savoureuses. Il a récemment reçu le Prix 2025 de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

Au programme conférence suivie d’une séance de dédicaces et d’un moment d’échanges autour d’une flûte de champagne.

Nombre limité de places. Merci de bien vouloir vous inscrire au préalable via communication@pressoria.com 03 26 77 98 77 .

