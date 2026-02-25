Conférence de Jean-Marc CHRISTOPHE Sarre-Union

Conférence de Jean-Marc CHRISTOPHE

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

Jean-Marc CHRISTOPHE proposera une conférence intitulée Comprendre l’incorporation de force . .

rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr

