Conférence de Jean-Michel Le Boulanger [Festival Taol Kurun] Médiathèque Quimperlé

Conférence de Jean-Michel Le Boulanger [Festival Taol Kurun]

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 19:30:00

2026-01-27

Éloge de la culture en temps de crise, les combats culturels en Bretagne hier, aujourd’hui et demain .

Dans le cadre de Taol Kurun, l’auteur breton et président d’Etonnants Voyageurs Jean Michel Le Boulanger nous invite à une réflexion sur l’éloge de la culture en temps de crise, les combats culturels en Bretagne, hier, aujourd’hui et demain. En lien avec l’actualité et trois de ces ouvrages Éloge de la culture en temps de crise, Manifeste pour une France de la diversité, Mon pays dans le ciel, il plaide en faveur d’une culture vivante.

La Bretagne connaît bien les combats pour le respect de la diversité culturelle. Et le Pays de Quimperlé tout particulièrement ! La Villemarqué et Brizeux, au XIXe siècle, l’ont illustré ; Glenmor, au XXe siècle y a vécu et Xavier Grall y est décédé. Ces 4 personnages sont parmi les plus éminents de l’histoire culturelle bretonne.

La Bretagne connaît également très bien les combats pour la liberté de création. Et le foisonnement de sa vitalité musicale l’atteste aujourd’hui de manière exemplaire.

Aujourd’hui, il y a urgence à réaffirmer avec force que la liberté de création et le foisonnement des pratiques culturelles sont des marqueurs premiers de nos démocraties. Et il y a là combats à mener encore… .

