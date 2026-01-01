Conférence de Jean-Philippe BREBION LA SAGESSE DE NOTRE NAISSANCE Foyer socio culturel Monestier

Conférence de Jean-Philippe BREBION LA SAGESSE DE NOTRE NAISSANCE

Foyer socio culturel 11 rue du plan d’eau Monestier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

La Bioanalogie, créée par Jean-Philippe Brébion, invite à accueillir sa vie en conscience grâce aux clés de naissance. Une approche surprenante qui propose un regard nouveau sur la naissance, la vie, les maladies et nos comportements.

Foyer socio culturel 11 rue du plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 05 55 33 asso.chantellelumieres@gmail.com

Bioanalogy, created by Jean-Philippe Brébion, invites us to embrace life consciously, thanks to birth keys. A surprising approach that offers a fresh look at birth, life, illness and our behavior.

