Conférence de Jean Viard Cité des Congrès Nantes

Conférence de Jean Viard Cité des Congrès Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Conférence organisée dans le cadre du Congrès mondiale des architectes paysagistes IFLA World Congress« L’individu écologique : Naissance d’une civilisation »À travers cette conférence inspirée de son dernier ouvrage L’individu écologique : Naissance d’une civilisation, aboutissement de plus de trente ans de réflexion et d’écriture, Jean Viard nous propose une lecture lucide et engagée de nos mutations sociales et culturelles.Il y décrypte la destruction progressive des sociétés fondées sur les idéologies du progrès, héritées de la révolution industrielle. Dans un monde où les classes sociales s’effacent au profit d’archipels d’individus entremêlés, le peuple redevenu foule est alors tenté par des radicalités pour se rassembler. Le commun se défait, l’individu s’exprime de plus en plus, à la fois lié et soumis par le monde numérique et médiatique.La pandémie de Covid-19 agit alors comme un révélateur brutal d’une nouvelle réalité partagée : celle de la Grande Guerre climatique. L’histoire humaine s’écrit désormais sous l’influence directe de la nature.Dans un contexte d’inquiétude face à l’avenir, notamment en France, Jean Viard nous invite à penser l’émergence d’une nouvelle civilisation : celle de l’individu écologique, porteur d’un rapport renouvelé au masculin, au féminin, au vivant et à une planète profondément transformée.Une rencontre essentielle pour repenser notre place dans le monde et nos façons d’agir.Début de la conférence : 18hOuverture des portes : 17h15Inscription obligatoire

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://my.weezevent.com/conference-de-jean-viard-IFLA2025