Conférence De Jimi Hendrix à Black sabbath, le rock des années 70

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Conférence sur le rock des années 70 jalonnée d’extraits de musique live.

Sans oublier Led Zeppelin, Motörhead, David Bowie et les autres revivez cette époque bénie

avec des extraits musicaux en live. .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture on 70s rock, with live music extracts.

L’événement Conférence De Jimi Hendrix à Black sabbath, le rock des années 70 Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg