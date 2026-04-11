Conférence de Karina Bisch à Passages Troyes
Conférence de Karina Bisch à Passages Troyes samedi 18 avril 2026.
Troyes
Conférence de Karina Bisch à Passages
Passages Centre d’art contemporain Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’artiste reviendra sur son travail, ses références et la manière dont elle fait dialoguer peinture, motifs et espace, jusqu’à transformer l’exposition en un véritable lieu à habiter.
Une occasion idéale pour plonger dans son travail et échanger directement avec elle.
Ce temps fort sera suivi d’un finissage, pour un dernier tour dans l’exposition !
Entrée libre et gratuite. .
Passages Centre d’art contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
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English :
L’événement Conférence de Karina Bisch à Passages Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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