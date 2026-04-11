Troyes

Conférence de Karina Bisch à Passages

Passages Centre d’art contemporain Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’artiste reviendra sur son travail, ses références et la manière dont elle fait dialoguer peinture, motifs et espace, jusqu’à transformer l’exposition en un véritable lieu à habiter.

Une occasion idéale pour plonger dans son travail et échanger directement avec elle.



Ce temps fort sera suivi d’un finissage, pour un dernier tour dans l’exposition !



Entrée libre et gratuite. .

Passages Centre d’art contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

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English :

L’événement Conférence de Karina Bisch à Passages Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne