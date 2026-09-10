Conférence de Katy Bernard : « De Guillaume à Aliénor d’Aquitaine, histoire de quelques chansons », Foyer municipal, Roquefort

Informations pratiques

Conférence de Katy Bernard : « De Guillaume à Aliénor d’Aquitaine, histoire de quelques chansons » Dimanche 20 septembre, 15h30 Foyer municipal Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De Guillaume à Aliénor d’Aquitaine : histoire de quelques chansons

De grandes étapes de la vie d’Aliénor d’Aquitaine et de son lignage seront présentées en prenant pour points d’appui les chansons des troubadours (Guillaume IX d’Aquitaine, Cercamon, Marcabru, Bernard de Ventadour, Bertran de Born…) qui y font référence. Ces traces d’Aliénor et des siens au sein de l’art troubadouresque concourent à démontrer notamment comment le modèle de grand seigneur-troubadour initié par son grand-père, Guillaume IX d’Aquitaine, s’est reproduit au fil des générations.

Katy Bernard, est Maître de conférences d’occitan, médiéviste, Université Bordeaux Montaigne

Foyer municipal 137 rue Gambetta, 40120 Roquefort Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 50 46 http://roquefort40.fr Parking proches.

De Guillaume à Aliénor d’Aquitaine : histoire de quelques chansons

©Katy BERNARD Maître de conférence d’occitan Université Bordeaux-Montaigne