Conférence de Kike Amonarriz Biltoki Ascain

Conférence de Kike Amonarriz

Biltoki 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Conférence de Kike Amonarriz Les parents une référence en matière de langue pour les enfants

Humoriste, présentateur TV et surtout grand vulgarisateur de sociolinguistique, Kike Amonarriz nous expliquera tout ce qu’un enfant acquiert comme références culturelles et sociales quand il apprend une langue. Il insistera également sur l’importance de son entourage.

Conférence en basque avec traduction en simultanée en français. .

Biltoki 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr

