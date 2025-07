Conférence De la Besbre à la Loire par les canaux Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

A l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, plongez dans l’univers du des canaux de Dompierre à Digoin depuis la voie verte avec la conférence De la Besbre à la Loire par les canaux, présentée par la Société d’émulation du Bourbonnais.

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

At the Allier Bourbonnais Attractivité agency, immerse yourself in the world of the canals from Dompierre to Digoin from the voie verte with the conference De la Besbre à la Loire par les canaux, presented by the Société d’émulation du Bourbonnais.

German :

Tauchen Sie in der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité vom Grünen Weg aus in die Welt der Kanäle von Dompierre nach Digoin ein, mit dem Vortrag De la Besbre à la Loire par les canaux, der von der Société d’émulation du Bourbonnais präsentiert wird.

Italiano :

Presso l’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité, immergetevi nel mondo dei canali da Dompierre a Digoin dalla greenway con la conferenza De la Besbre à la Loire par les canaux, presentata dalla Société d’émulation du Bourbonnais.

Espanol :

En la agencia Allier Bourbonnais Attractivité, sumérjase en el mundo de los canales de Dompierre a Digoin desde la vía verde con la conferencia De la Besbre à la Loire par les canaux, presentada por la Société d’émulation du Bourbonnais.

