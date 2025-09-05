Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente Guérande
Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente Guérande mercredi 7 janvier 2026.
Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente
4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 17:00:00
fin : 2026-01-07 18:30:00
Date(s) :
2026-01-07
L’économiste et enseignant-chercheur Marc Bidan vous propose une plongée éclairante dans l’univers de la blockchain et des cryptomonnaies.
Une conférence claire et accessible, destinée à un large public curieux de mieux comprendre les enjeux d’un monde en pleine mutation. .
4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 64 88 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44