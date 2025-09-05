Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente Guérande

Conférence De la blockchain aux cryptomonnaies, exploration d’une révolution en attente

4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-01-07 17:00:00

fin : 2026-01-07 18:30:00

2026-01-07

L’économiste et enseignant-chercheur Marc Bidan vous propose une plongée éclairante dans l’univers de la blockchain et des cryptomonnaies.

Une conférence claire et accessible, destinée à un large public curieux de mieux comprendre les enjeux d’un monde en pleine mutation. .

4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

