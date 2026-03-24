Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre Salle Cramoysan Étretat

Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Conférence de Christine d’Aboville, ancienne élève de l’École du Louvre et docteure en histoire, spécialisée en histoire de l’architecture, plus particulièrement celle du Havre. .

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com

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English : Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre

L’événement Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie