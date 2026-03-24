Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre Salle Cramoysan Étretat
Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre Salle Cramoysan Étretat vendredi 10 avril 2026.
Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Conférence de Christine d’Aboville, ancienne élève de l’École du Louvre et docteure en histoire, spécialisée en histoire de l’architecture, plus particulièrement celle du Havre. .
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre
L’événement Conférence De la brique au béton 10 chefs d’oeuvre de l’architecture Art Déco au Havre Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Marché des producteurs Le goût du geste Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat 29 mars 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 1 avril 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 4 avril 2026
- Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat 4 avril 2026
- Soirée karaoké animée par Mary Le Yard Étretat 4 avril 2026