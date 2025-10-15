Conférence de la CARA L’érosion côtière en pays royannais Le Palais Royan

Conférence de la CARA L’érosion côtière en pays royannais

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15 20:30:00

2025-10-15

Nos 4 invités vous expliqueront les phénomènes complexes qui façonnent les paysages littoraux de la CARA et pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de s’y adapter.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Our 4 guests will explain the complex phenomena that shape CARA?s coastal landscapes, and why we need to adapt to them…

German :

Unsere vier Gäste werden Ihnen die komplexen Phänomene erklären, die die Küstenlandschaften der CARA prägen und warum es heute notwendig ist, sich daran anzupassen..

Italiano :

I nostri 4 ospiti spiegheranno i complessi fenomeni che modellano i paesaggi costieri del CARA e perché oggi dobbiamo adattarci ad essi?

Espanol :

Nuestros 4 invitados explicarán los complejos fenómenos que configuran los paisajes costeros de la CARA y por qué debemos adaptarnos a ellos hoy?

