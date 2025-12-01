Conférence de la Chaire de philosophie 3 bis f Aix-en-Provence

Conférence de la Chaire de philosophie

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 10h. 3 bis f 109 Av. du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 10:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Les conférences du cycle au CHM sont interactives : elles sont construites à partir de témoignages et de l’expérience clinique de praticiens et praticiennes du Centre Hospitalier, et suivies d’interventions de théoriciens et théoriciennes invitées.

Soutenir les pratiques orientées rétablissement, un paradigme de société.

Cette antenne montperrinoise a pour objectif de mobiliser et de relier les ressources dont les professionnels de santé travaillant à Montperrin sont porteurs et porteuses, avec l’apport des personnes concernées. .

3 bis f 109 Av. du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

English :

The lectures in this series at the CHM are interactive : they are based on the testimonies and clinical experience of CHM practitioners, followed by contributions from guest theorists.

German :

Die Vorträge des Zyklus im CHM sind interaktiv : Sie basieren auf Berichten und klinischen Erfahrungen von Praktikern und Praktikerinnen des Krankenhauses und werden von Beiträgen eingeladener Theoretiker und Theoretikerinnen gefolgt.

Italiano :

Le lezioni di questa serie al CHM sono interattive : si basano sulle testimonianze e sull’esperienza clinica degli operatori del CHM, seguite da contributi di teorici ospiti.

Espanol :

Las conferencias de este ciclo en el CHM son interactivas : se basan en los testimonios y la experiencia clínica de los profesionales del CHM, seguidos de las aportaciones de teóricos invitados.

L’événement Conférence de la Chaire de philosophie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence