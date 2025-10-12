Conférence de la Cleurie à la Haute-Ardèche les migmatites Centre de géologie Le Syndicat

Pierre BARBEY est professeur émérite de l’Université de Lorraine. Il travaille encore aujourd’hui en collaboration avec le CNRS-CRPG de Nancy. C’est un spécialiste reconnu et apprécié de la dynamique de la croûte continentale incluant ses processus magmatiques et métamorphiques. Cette fois encore, il se passe de drôles de choses là-dessous…Tout public

English :

Pierre BARBEY is Professor Emeritus at the University of Lorraine. He continues to work in collaboration with the CNRS-CRPG in Nancy. He is a highly regarded specialist in the dynamics of continental crust, including magmatic and metamorphic processes. Once again, there’s something funny going on down there?

German :

Pierre BARBEY ist emeritierter Professor der Universität Lothringen. Er arbeitet auch heute noch mit dem CNRS-CRPG in Nancy zusammen. Er ist ein anerkannter und geschätzter Spezialist für die Dynamik der kontinentalen Kruste, einschließlich ihrer magmatischen und metamorphen Prozesse. Auch dieses Mal passieren dort unten seltsame Dinge?

Italiano :

Pierre BARBEY è professore emerito presso l’Università della Lorena. Continua a collaborare con il CNRS-CRPG di Nancy. È uno specialista riconosciuto e apprezzato della dinamica della crosta continentale, compresi i processi magmatici e metamorfici. Ancora una volta, ci sono cose strane che accadono laggiù?

Espanol :

Pierre BARBEY es profesor emérito de la Universidad de Lorena. Sigue colaborando con el CNRS-CRPG de Nancy. Es un especialista reconocido y muy apreciado en la dinámica de la corteza continental, incluidos los procesos magmáticos y metamórficos. Una vez más, están pasando cosas raras ahí abajo..

