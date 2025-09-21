Conférence « De la Direction des Chantiers à l’Hôtel de Ville, une épopée architecturale hôtel de ville de la ciotat La Ciotat

Conférence « De la Direction des Chantiers à l’Hôtel de Ville, une épopée architecturale Dimanche 21 septembre, 10h00 hôtel de ville de la ciotat Bouches-du-Rhône

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Présentée par Gaston NEULET de l’association MCN – JE. Vence – L. Benet

hôtel de ville de la ciotat Rond point des messageries maritimes 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.08.88.56 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-laciotat.fr »}]

