Conférence De la fève au plaisir le voyage du cacao vers le chocolat Auditorium MA.AT Arcachon

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Qui n’a jamais succombé à un carré de chocolat ?
Derrière ce plaisir universel se cache pourtant une histoire fascinante, qui commence
bien loin de nos tablettes dans la cabosse du cacaoyer, au cœur des régions tropicales.
Voici une invitation à découvrir le voyage du cacao, cette graine amère et précieuse
qui, grâce au savoir-faire des cultivateurs, des artisans et des scientifiques, se
transforme en l’un des produits les plus aimés au monde LE CHOCOLAT.
par Alain Duvert
Ex-propriétaire d’une chocolaterie fondée en 1897 .
Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
