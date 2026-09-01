Conférence : De la jurade au syndicat en Vallée d’Ossau Bilhères
vendredi 18 septembre 2026 · Bilhères
Informations pratiques
Bilhères
Conférence : De la jurade au syndicat en Vallée d’Ossau
Salle des fêtes Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Vers 1187, un mode de gouvernance local en Ossau apparait : la Jurade. Composée de 8 représentants des communes du Haut-Ossau, elle se réunissait dans une petite pièce appelée le Ségrari, à côté de l’église de Bielle. Son rôle consistait à préserver les intérêts de ses habitants, garantir le respect des traités pastoraux et faire justice dans des affaires locales. La jurade d’Ossau disparaît à la Révolution française. Mais comment a évolué l’organisation de la vallée avant la création du syndicat d’Ossau ? C’est le chaînon manquant de cette période qui sera présenté dans cette conférence animée par Jean-Pierre DUGENE de l’association des Amis du musée d’Ossau.
Co-organisé par la Maison du Parc national et les Amis du Musée d’Ossau .
Salle des fêtes Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Conférence : De la jurade au syndicat en Vallée d’Ossau
L’événement Conférence : De la jurade au syndicat en Vallée d’Ossau Bilhères a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées