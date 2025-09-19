Conférence De la Mode au Parfum, les nouveaux codes de la parure et de la Beauté au palais de l’Art déco Saint-Quentin

Conférence De la Mode au Parfum, les nouveaux codes de la parure et de la Beauté au palais de l’Art déco Saint-Quentin vendredi 19 septembre 2025.

Conférence De la Mode au Parfum, les nouveaux codes de la parure et de la Beauté au palais de l’Art déco

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Anne Camilli, fondatrice du Musée À la Carte®, commissaire de l’exposition Élégance et Modernité, l’art déco a 100 ans ! et Jean-Marie Martin-Hattemberg expert du patrimoine de la parfumerie industrielle vous dévoilent les coulisses de l’histoire de la mode et de la parfumerie françaises dans les années vingt,

au cours d’une expérience culturelle et sensorielle inédite avec la participation exceptionnelle d’Isabelle Ferrand, parfumeur créateur et présidente de Cinquième Sens.

Rendez-vous au Palais Art Déco de Saint-Quentin le 19 septembre 2025 à 18 herures.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme

Places limitées 0 .

14 rue de la sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence De la Mode au Parfum, les nouveaux codes de la parure et de la Beauté au palais de l’Art déco Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-06-17 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois