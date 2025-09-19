conférence » De la mode au parfum, les nouveaux codes de la parure et de la beauté » Palais de l’art déco,02100 Saint-Quentin

conférence » De la mode au parfum, les nouveaux codes de la parure et de la beauté » Palais de l’art déco,02100 Saint-Quentin vendredi 19 septembre 2025.

conférence » De la mode au parfum, les nouveaux codes de la parure et de la beauté » Vendredi 19 septembre, 18h00 Palais de l’art déco,02100 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Anne Camilli, fondatrice du Musée À la Carte®, commissaire de l’exposition Élégance et Modernité, l’Art déco a 100 ans ! et Jean-Marie Martin-Hattemberg expert du patrimoine de la parfumerie industrielle vous dévoilent les coulisses de l’histoire de la mode et de la parfumerie françaises dans les années vingt, au cours d’une expérience culturelle et sensorielle inédite avec la participation exceptionnelle d’Isabelle Ferrand, parfumeur créateur et présidente de Cinquième Sens.

Palais de l’art déco,02100 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France lieu emblématique de l’Art déco parking

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin