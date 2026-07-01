Conférence : de la morue à l’algue, l’histoire de la mer de l’ouest du Coutançais, Salle C.M.B. (Coutances Mer et Bocage), Saint-Malo-de-la-Lande

Informations pratiques

Conférence : de la morue à l’algue, l’histoire de la mer de l’ouest du Coutançais Dimanche 20 septembre, 17h00 Salle C.M.B. (Coutances Mer et Bocage) Manche

Durée 1h30, 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Conférence imaginée par Cyrille Lecrosnier, marin conchyliculteur, collectionneur de cartes postales anciennes et passionné d’histoire. Année après année, Cyrille Lecrosnier nous raconte l’histoire du Coutançais d’autrefois à travers ses cartes postales.

Cette fois-ci, il nous offre un voyage sur l’influence de la mer sur les habitants : de la pêche à la morue au ramassage des algues.

Salle C.M.B. (Coutances Mer et Bocage) Rue Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande 50200 Manche Normandie Parkings en face de l’ancienne école et de la salle de la CMB

Conférence imaginée par Cyrille Lecrosnier, marin conchyliculteur, collectionneur de cartes postales anciennes et passionné d’histoire. Année après année, Cyrille Lecrosnier nous raconte l’histoire à…

©Ass. Patrimoine Saint Malo de la Lande