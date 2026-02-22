Conférence De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux Ferme Chapouton Grignan

Conférence De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux

Ferme Chapouton 45, Rue du Grand Faubourg Grignan Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Conférence diaporama

De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant

Suivie d’un repas à la Ferme Chapouton

.

Ferme Chapouton 45, Rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 54 47 72 rosesanciennesgrignan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture slide show

From the birth of the universe to the advent of life

Followed by a meal at Chapouton Farm

L’événement Conférence De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux Grignan a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes