Conférence De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux Ferme Chapouton Grignan

Conférence De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant, par Alain Renaux
Ferme Chapouton 45, Rue du Grand Faubourg Grignan Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Adhérents
2026-03-08
Conférence diaporama
De la naissance de l’univers à l’avènement du vivant
Suivie d’un repas à la Ferme Chapouton
.
Ferme Chapouton 45, Rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 54 47 72 rosesanciennesgrignan@gmail.com
English :
Lecture slide show
From the birth of the universe to the advent of life
Followed by a meal at Chapouton Farm
