Conférence de la P.U.L.P. Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Conférence de la P.U.L.P.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 15:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Conférence de la Petite Université Libre et Populaire. Les pionners du vivant réparé ou l’épopée de la greffe des organes .

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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 calibertenscene@gmail.com

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English :

Lecture by the Petite Université Libre et Populaire. The pioneers of the repaired living or the epic of organ transplants .

L’événement Conférence de la P.U.L.P. Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon