Conférence de la P.U.L.P. Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Conférence de la P.U.L.P. Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 4 avril 2026.
Conférence de la P.U.L.P.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 15:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Conférence de la Petite Université Libre et Populaire. Les pionners du vivant réparé ou l’épopée de la greffe des organes .
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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 calibertenscene@gmail.com
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English :
Lecture by the Petite Université Libre et Populaire. The pioneers of the repaired living or the epic of organ transplants .
L’événement Conférence de la P.U.L.P. Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon