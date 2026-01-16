Conférence de la P.U.L.P. Cine Tence Tence
Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Valentin Vasselon, chef de projet scientifique au sein du bureau d’étude SCIMABIO Interface.
Quand l’ADN révèle la vie de nos lacs et rivières.
Cine Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr
English :
Valentin Vasselon, scientific project manager at SCIMABIO Interface.
When DNA reveals the life of our lakes and rivers.
