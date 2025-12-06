Conférence de la première pierre au flamboyant, l’église Saint-Pierre à la période médiévale Hotel de ville de Coutances Coutances

Conférence de la première pierre au flamboyant, l’église Saint-Pierre à la période médiévale

Hotel de ville de Coutances Grand salon Coutances Manche

Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Pierre à Coutances à l’époque médiévale. Un panorama des chantiers de construction, restauration et reconstruction durant les guerres médiévales, mais aussi des styles architecturaux. .

English : Conférence de la première pierre au flamboyant, l’église Saint-Pierre à la période médiévale

