Conférence de la première pierre au flamboyant, l’église Saint-Pierre à la période médiévale Hotel de ville de Coutances Coutances samedi 6 décembre 2025.
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Conférence sur l’histoire de l’église Saint-Pierre à Coutances à l’époque médiévale. Un panorama des chantiers de construction, restauration et reconstruction durant les guerres médiévales, mais aussi des styles architecturaux. .
English : Conférence de la première pierre au flamboyant, l’église Saint-Pierre à la période médiévale
