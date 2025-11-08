Conférence de la Pulp Cinema Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08

A la découverte de la cosmologie, des trous noirs et des ondes gravitationnelles par Danielle Steer.

Cinema Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Discovering cosmology, black holes and gravitational waves by Danielle Steer.

German :

Auf Entdeckungsreise durch die Kosmologie, Schwarze Löcher und Gravitationswellen von Danielle Steer.

Italiano :

Alla scoperta della cosmologia, dei buchi neri e delle onde gravitazionali di Danielle Steer.

Espanol :

Descubriendo la cosmología, los agujeros negros y las ondas gravitacionales por Danielle Steer.

