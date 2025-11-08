Conférence de la Pulp Cinema Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Conférence de la Pulp
Cinema Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 15:00:00
2025-11-08
A la découverte de la cosmologie, des trous noirs et des ondes gravitationnelles par Danielle Steer.
Cinema Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Discovering cosmology, black holes and gravitational waves by Danielle Steer.
German :
Auf Entdeckungsreise durch die Kosmologie, Schwarze Löcher und Gravitationswellen von Danielle Steer.
Italiano :
Alla scoperta della cosmologia, dei buchi neri e delle onde gravitazionali di Danielle Steer.
Espanol :
Descubriendo la cosmología, los agujeros negros y las ondas gravitacionales por Danielle Steer.
