Conférence de la Pulp Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Conférence de la Pulp

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 15:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Quand l’océan se met au diapason par Thierry Penduff, océanographe physicien.

.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thierry Penduff, oceanographer and physicist.

L’événement Conférence de la Pulp Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon