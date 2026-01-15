Conférence de la Pulp Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Conférence de la Pulp Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon samedi 7 mars 2026.
Conférence de la Pulp
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 15:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Quand l’océan se met au diapason par Thierry Penduff, océanographe physicien.
.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thierry Penduff, oceanographer and physicist.
L’événement Conférence de la Pulp Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon