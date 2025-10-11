Conférence de la PULP Tence

Ciné Tence Tence Haute-Loire

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Conférence de la PULP La culture sourde, au-delà du « handicap »

Par Brigitte Baumié, écrivaine et musicienne.

Ciné Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr

English :

PULP conference: Deaf culture, beyond « disability

By Brigitte Baumié, writer and musician.

German :

PULP-Konferenz: Die Gehörlosenkultur, jenseits der « Behinderung »

Von Brigitte Baumié, Schriftstellerin und Musikerin.

Italiano :

Conferenza PULP: cultura sorda, oltre la « disabilità

Di Brigitte Baumié, scrittrice e musicista.

Espanol :

Conferencia PULP: La cultura sorda, más allá de la « discapacidad

Por Brigitte Baumié, escritora y músico.

