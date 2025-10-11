Conférence de la PULP Tence
Conférence de la PULP Tence samedi 11 octobre 2025.
Conférence de la PULP
Ciné Tence Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Conférence de la PULP La culture sourde, au-delà du « handicap »
Par Brigitte Baumié, écrivaine et musicienne.
.
Ciné Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr
English :
PULP conference: Deaf culture, beyond « disability
By Brigitte Baumié, writer and musician.
German :
PULP-Konferenz: Die Gehörlosenkultur, jenseits der « Behinderung »
Von Brigitte Baumié, Schriftstellerin und Musikerin.
Italiano :
Conferenza PULP: cultura sorda, oltre la « disabilità
Di Brigitte Baumié, scrittrice e musicista.
Espanol :
Conferencia PULP: La cultura sorda, más allá de la « discapacidad
Por Brigitte Baumié, escritora y músico.
L’événement Conférence de la PULP Tence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon