Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Salle Jean Gabin Royan
Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Salle Jean Gabin Royan mardi 14 octobre 2025.
Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 14:30:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Par Thierry Piel, maître de conférence en histoire ancienne Université de Nantes
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Thierry Piel, lecturer in ancient history, University of Nantes
German :
Von Thierry Piel, Dozent für Alte Geschichte Universität Nantes
Italiano :
Di Thierry Piel, docente senior di Storia antica, Università di Nantes
Espanol :
Por Thierry Piel, profesor titular de Historia Antigua, Universidad de Nantes
L’événement Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan