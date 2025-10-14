Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Salle Jean Gabin Royan

Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Salle Jean Gabin Royan mardi 14 octobre 2025.

Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Par Thierry Piel, maître de conférence en histoire ancienne Université de Nantes

.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By Thierry Piel, lecturer in ancient history, University of Nantes

German :

Von Thierry Piel, Dozent für Alte Geschichte Universität Nantes

Italiano :

Di Thierry Piel, docente senior di Storia antica, Università di Nantes

Espanol :

Por Thierry Piel, profesor titular de Historia Antigua, Universidad de Nantes

L’événement Conférence De la Russie de Kiev aux origines de l’empire des Tsars Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan