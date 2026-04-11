Conférence de la SACSAM Salle de Malte Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Conférence de la SACSAM

Salle de Malte 7 Rue du Lycée Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-13

Tout public

11 avril Origines et évolution des traditions aux Arts et Métiers par René Doucet et Des statues indiennes du musée de Châlons à 500 millions d’hindous au bord du Gange par Catherine Tronquoy.

13 juin Les stands de tir construits entre les deux guerres dans la Marne par Michel Thomasson et Charles et Gabriel Voisin, grands pionniers de l’aéronautique française par Véronique Brunet. .

Salle de Malte 7 Rue du Lycée Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est academie.chalons@free.fr

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English : Conférence de la SACSAM

L’événement Conférence de la SACSAM Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne