CONFÉRENCE DE LA SEC AUX PYRÉNÉES AVEC KURT TUCHOLSKY MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

Conférence animée par Gabriel Weissberg, géographe, maître de conférences, Université de Toulouse.

Cette conférence portera sur le voyage que l’écrivain et journaliste Kurt Tucholsky fit dans les Pyrénées en 1925 et qu’il a relaté dans Un livre des Pyrénées (paru en 1927 en Allemagne mais traduit seulement en 1983 en français). Gabriel Weissberg montrera à la fois l’intérêt de ce regard étranger pour l’histoire des Pyrénées mais aussi l’actualité des réflexions de Tucholsky sur des thèmes comme la religion, les frontières, la guerre ou le sentiment de nature. Pour cet écrivain au destin tragique (il fut déchu de la nationalité dès août 1933 et se suicida en décembre 1935) la France, et singulièrement les Pyrénées, était le paradis des petites gens .

Célèbre en Allemagne, il méritait d’être mieux connu en France et c’est pourquoi Gabriel Weissberg lui a consacré un livre paru cet été La Cinquième Saison. Aux Pyrénées avec Kurt Tucholsky (août-octobre 1925). Aulus, Le Pas d’Oiseau, 192 p.

