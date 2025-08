Conférence de la société d’émulation du Bourbonnais Florimond de Saint Denis Florimond, par-delà les cimes Auditorium du musée Anne de Beaujeu Moulins

Auditorium du musée Anne de Beaujeu 5 place du colonnel Laussedat Moulins Allier

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Florimond de Saint Denis Florimond, par-delà les cimes La vie et l’œuvre du chevalier Hurault de Saint-Denis Grand maître des eaux et forêts de France 1622-1687 par Jean-Paul Nebout.

Auditorium du musée Anne de Beaujeu 5 place du colonnel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 08 13 emulation.bourbonnais@orange.fr

English :

Florimond de Saint Denis Florimond, beyond the peaks ? The life and work of Chevalier Hurault de Saint-Denis ? Grand Master of the Waters and Forests of France 1622-1687 by Jean-Paul Nebout.

German :

Florimond de Saint Denis Florimond, par-delà les cimes ? Das Leben und Werk des Ritters Hurault de Saint-Denis ? Grand maître des eaux et forêts de France 1622-1687 von Jean-Paul Nebout.

Italiano :

Florimond de Saint Denis Florimond, oltre le vette? La vita e l’opera dello Chevalier Hurault de Saint-Denis? Gran Maestro delle Acque e delle Foreste di Francia 1622-1687 di Jean-Paul Nebout.

Espanol :

Florimond de Saint Denis Florimond, más allá de las cumbres ? Vida y obra del Caballero Hurault de Saint-Denis ? Gran Maestre de las Aguas y los Bosques de Francia 1622-1687 por Jean-Paul Nebout.

