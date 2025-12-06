Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Histoires de chasse avec le marquis de Foudras Auditorium Musée Anne de Beaujeu Moulins

Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Histoires de chasse avec le marquis de Foudras Auditorium Musée Anne de Beaujeu Moulins samedi 6 décembre 2025.

Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Histoires de chasse avec le marquis de Foudras

Auditorium Musée Anne de Beaujeu 5 place de colonnel Laussedat Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Histoires de chasse avec le marquis de Foudras par François-Xavier Duchon.

.

Auditorium Musée Anne de Beaujeu 5 place de colonnel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 08 13 emulation.bourbonnais@orange.fr

English :

Hunting stories with the Marquis de Foudras by François-Xavier Duchon.

German :

Jagdgeschichten mit dem Marquis de Foudras von François-Xavier Duchon.

Italiano :

Storie di caccia con il marchese di Foudras di François-Xavier Duchon.

Espanol :

Historias de caza con el Marqués de Foudras por François-Xavier Duchon.

L’événement Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Histoires de chasse avec le marquis de Foudras Moulins a été mis à jour le 2025-07-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région