Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Palace et hôtels des stations thermales Médiathèque Samuel Paty Moulins

Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Palace et hôtels des stations thermales Médiathèque Samuel Paty Moulins samedi 8 novembre 2025.

Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Palace et hôtels des stations thermales

Médiathèque Samuel Paty 8 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Palaces et hôtels des stations thermales un patrimoine architectural et historique méconnu par Yves Alix.

.

Médiathèque Samuel Paty 8 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 08 13 emulation.bourbonnais@orange.fr

English :

Palaces and hotels in spas: a little-known architectural and historical heritage by Yves Alix.

German :

Paläste und Hotels in Kurorten: Ein verkanntes architektonisches und historisches Erbe von Yves Alix.

Italiano :

Palazzi e alberghi termali: un patrimonio architettonico e storico poco conosciuto di Yves Alix.

Espanol :

Palacios y hoteles balnearios: un patrimonio arquitectónico e histórico poco conocido por Yves Alix.

L’événement Conférence de la Société d’émulation du Bourbonnais Palace et hôtels des stations thermales Moulins a été mis à jour le 2025-07-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région