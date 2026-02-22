Conférence de la société des amis du Vieux Blaye Bilan de quatre ans de guerre en Ukraine, tendances lourdes et enjeux Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye

Conférence de la société des amis du Vieux Blaye Bilan de quatre ans de guerre en Ukraine, tendances lourdes et enjeux

Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux 11 cours Vauban Blaye Gironde

La Société des Amis du Vieux Blaye a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Monsieur Daniel Thomas, Général (2s) Bilan de quatre de guerre en Ukraine, tendances lourdes et enjeux

Conférence gratuite, ouverte à tous à 15h30 à la Maison du Vin, dans la salle du Syndicat Viticole de Blaye.

Le traditionnel vin d’honneur clôturera cette réunion. .

Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux 11 cours Vauban Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 13 70 vieuxblaye@free.fr

