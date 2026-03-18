Conférence de la société des amis du Vieux Blaye De la plaine du Gange aux portes de l’Himalaya ; de l’Hindouisme au Bouddhisme Salle de l’ancien tribunal Blaye

Conférence de la société des amis du Vieux Blaye De la plaine du Gange aux portes de l’Himalaya ; de l’Hindouisme au Bouddhisme

Salle de l’ancien tribunal 13 rue André Lamandé Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Société des Amis du Vieux Blaye accueille Monsieur Eric Thomas, professeur d’Histoire Géographie honoraire, et secrétaire général de la Société de Géographie de Bordeaux qui donnera une conférence sur le thème De la plaine du Gange aux portes de l’Himalaya ; de l’Hindouisme au Bouddhisme . Conférence gratuite, ouverte à tous à 17 h à la Maison du Vin, dans la salle du Syndicat Viticole de Blaye. .

Salle de l’ancien tribunal 13 rue André Lamandé Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 13 70 vieuxblaye@free.fr

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English : Conférence de la société des amis du Vieux Blaye De la plaine du Gange aux portes de l’Himalaya ; de l’Hindouisme au Bouddhisme

L’événement Conférence de la société des amis du Vieux Blaye De la plaine du Gange aux portes de l’Himalaya ; de l’Hindouisme au Bouddhisme Blaye a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Blaye