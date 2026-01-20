Conférence de la société des amis du Vieux Blaye les grandes batailles de l’histoire de France Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye

Conférence de la société des amis du Vieux Blaye les grandes batailles de l’histoire de France

Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux 11 cours Vauban Blaye Gironde

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La Société des Amis du Vieux Blaye a le plaisir de vous inviter à laconférence que donnera

Monsieur Vincent Bernard Les Grandes batailles de l’Histoire de France.

Grandes par leur ampleur, leurs conséquences ou leur poids mémoriel, les

batailles constituent souvent des moments clefs, des accélérateurs d’histoire,

contribuant à façonner l’avenir et imprimant la mémoire collective.

Vincent Bernard, historien girondin, est spécialiste des guerres contemporaines,

rédacteur rédacteur en chef adjoint du magazine Guerres & Histoire et auteur de nombreux ouvrages. A l’issue de la conférence, il dédicacera Les Grandes Batailles de

l’Histoire de France (Eyrolles, 2025) et La guerre de Sécession (Points Histoire, 2024)

Conférence gratuite, ouverte à tous à 15h30 à la Maison du Vin, dans la salle du Syndicat Viticole de Blaye. .

Maison du vin de Blaye Côtes de Bordeaux 11 cours Vauban Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

