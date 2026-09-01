Conférence de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres à Niort Médiathèque Pierre Moinot Niort
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Pierre Moinot · Niort
Informations pratiques
Niort
Conférence de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres à Niort
Médiathèque Pierre Moinot 7 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
La conférence intitulée « La place des modillons dans le décor des églises romanes du Poitou et de la Saintonge : le cas des images bibliques », sera présentée par Chloé Banlier. .
Médiathèque Pierre Moinot 7 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 92 74 70 societe.historique79@gmail.com
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English : Conférence de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres à Niort
L’événement Conférence de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin
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